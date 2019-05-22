Жильцы домов, которые расположены рядом с местом проведения КТО в городе Кольчугино, вернулись в своё жильё

Жильцы домов, которые расположены рядом с местом проведения контртеррористической операции в городе Кольчугино, вернулись в своё жильё. Об этом сообщили ТАСС в местной администрации. Там отмечают, что никто не пострадал. Личности убитых боевиков предварительно установлены. Их имена не называются. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что они были сторонниками одной из экстремистских организаций, поддерживали связь с эмиссарами из-за рубежа и готовили теракт в местах массового скопления людей. Боевики были блокированы в частном доме на окраине города.