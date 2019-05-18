Последний работавший на гражданских рейсах самолет Ту-134 отправляется сегодня в музей

Лайнер компании «Алроса» доставил накануне пассажиров в якутский город Мирный. Теперь он вылетел в Новосибирск.

Конец эксплуатации Ту-134 – это похороны конструкторской мысли в стране. Такое мнение «Эху Москвы» высказал герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев.

Сейчас отечественное самолетостроение, по мнению Магомеда Толбоева, почти полностью уничтожено. Между тем еще несколько действующих моделей Ту-134 остаются в строю, их использует министерство обороны.