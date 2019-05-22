Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила обновленный вариант законопроекта о выходе страны из ЕС

Парламент обсудит его в начале июня. Сама глава правительства считает, что у депутатов остается последний шанс для реализации Brexit. В этот законопроект также включен вопрос о возможности нового референдума по вопросу о выходе. По словам Мэй, если и этот проект будет отвергнут, Brexit произойдет без соглашения с Брюсселем, или Великобритания не выйдет из ЕС, или в Соединенном королевстве пройдет новый плебисцит.