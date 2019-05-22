Неисправность контактного рельса или токоприемника поезда рассматриваются в качестве причин сбоя в московском метро

На выяснение обстоятельств потребуется семь дней, сказали в руководстве столичной подземки. Накануне в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий остановились три состава. Но ни пожара ни задымления не было, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В руководстве метрополитена пояснили, что три часа потребовалось из-за соображений безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.