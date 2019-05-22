Режим контртеррористической операции ввели в городе Кольчугино Владимирской области

В одном из домов силовики заблокировали и убили подозреваемых в подготовке теракта.

Предполагаемым сторонникам террористической организации предложили сложить оружие и сдаться. Однако в ответ они открыли огонь по силовикам и были убиты в перестрелке, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Никто из силовиков и жителей города в ходе проведения спецоперации не пострадал. Личности подозреваемых установлены, однако их имена пока не называют, они готовили теракт в людном месте по заданию своих сторонников за границей, отмечают в НАК. На месте перестрелки нашли оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу. Сейчас в городе Кольчугино эвакуированные на время КТО жители вернулись домой. Людям пришлось покинуть свои дома ночью.

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени. Тогда в городе также были убиты подозреваемые в связи с террористами.