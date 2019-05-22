Ресторанный бизнес известного шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Причиной стала большая задолженность, 71,5 млн. фунтов стерлингов. Более 1 тыс. работников этих заведений могут остаться без работы. Однако это не коснется международной сети ресторанов, пишет газета Daily Mail. В прошлом году продажи сети Джейми Оливера упали почти на 11%. От банкротства компанию спасло то, что сам основатель вложил в нее дополнительные средства.