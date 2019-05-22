Власти США планируют ввести санкции против тех, кто обогатился на поставках продуктов в Венесуэлу

Среди них как представители республиканских властей, так и частные лица, пишет The Wall Street Journal. Помимо санкций, Вашингтон планирует выдвинуть обвинения против людей, которые предположительно «накопили крупные суммы денег на иностранных счетах», а также вложили их в «недвижимость в США, яхты и самолеты». Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. В стране наблюдается дефицит как продуктов питания, так и промышленных товаров.