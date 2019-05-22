Московский суд сегодня должен рассмотреть административное дело оппозиционного политика Леонида Волкова

Соратника Алексея Навального задержали накануне рано утром. Его доставили в ОВД Даниловский. По словам Волкова, это связано с акциями против повышения пенсионного возраста, которые прошли минувшей осенью. Теперь ему грозит или штраф или арест на срок до 30 суток. Ночь он провел в полиции. Соратники Волкова по Фонду борьбы с коррупцией полагают, что задержание может быть связано с подготовкой к выборам в Мосгордуму, которые пройдут осенью.