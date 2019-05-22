Двое предполагаемых боевиков убиты во Владимирской области

В городе Кольчугино вводился режим КТО. Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, подозреваемых в подготовке теракта заблокировали в одном из частных домов. Люди, живущие поблизости, были эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям подозреваемые открыли стрельбу, добавили силовики. По их словам, на месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература. Убитых или раненых среди сотрудников органов внутренних дел или мирного населения нет.