Банк России предлагает запретить сувенирные деньги. Регулятор также выступает за административную ответственность для тех, кто изготавливает т.н. «билеты банка приколов», пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ Центробанка. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества. Банк России неоднократно жаловался на вбросы фальшивок в приемные устройства. Его беспокоило, что некоторые из этих устройств слабо защищены. Между тем некоторые участники банковского рынка считают введение наказания за сувенирные деньги излишним.