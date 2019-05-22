США ввели санкции против двух российских военных компаний и одного учебного центра. Американская администрация обвинила их в нарушении законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В черный список внесены учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и московский завод «Авангард», а также их подразделения и филиалы.