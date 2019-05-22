Завод в Германии, который должен был принять загрязненную нефть из трубопровода «Дружба», остановил работу

Об этом агентству Reuters рассказали сразу три информированных источника в отрасли. Из-за этого могут быть сорваны планы быстрой эвакуации из трубопроводов остающихся 8-9 миллионов баррелей некондиционного сырья. Убрать грязную нефть необходимо для перезапуска трубопровода. В Белоруссии говорят, что у них остается еще более 1 миллиона тонн загрязненной российской нефти. Это препятствует нормальному транзиту. Возможность обеспечить прокачку качественного сырья в полном объеме появится лишь к августу, предполагают в Минске.