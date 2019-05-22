Соединенные штаты дали Турции две недели, чтобы принять окончательное решение по военной сделке с Россией. Анкара покупает у Москвы системы ПВО С-400. Если Турция не откажется от соглашения, Вашингтон обещает ввести санкции. По данным телеканала CNBC, срок ультиматума истекает в начале июня. Ранее Штаты также пригрозили Турции расторгнуть сделку по продаже истребителей пятого поколения F-35. Вместо российских систем Вашингтон предлагает американские Patriot.