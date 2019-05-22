Британский парламент одобрил порядок введения санкций против России после выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Он, в частности, должен сохранить санкционный режим, когда на территории страны перестанут действовать законы ЕС. Санкции ранее были введены из-за ситуации на востоке Украины. Документ запрещает также экспорт военных товаров в Россию, импорт вооружений и сопутствующих товаров из нее.