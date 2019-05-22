Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова заключила сделку со следствием

По словам прокурора, она помогла раскрыть схему хищения на 25 млрд. руб. Дело Марчуковой рассматривалось Останкинским судом в особом порядке, передает агентство РИА-Новости. Ее обвиняли в хищении 350 млн руб. вкладчиков банка в составе преступной группы. Гособвинение запросило для нее 3,5 года колонии. Ранее Останкинский суд Москвы вынес приговоры другим членам руководства банка. Дело Нота-банка связано с делом полковника МВД Дмитрия Захарченко. 3 года назад он, по данным следствия, предупредил о готовящихся обысках в кредитной организации.