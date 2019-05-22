Мосгордума рассмотрит законопроект, предусматривающий многократное увеличение штрафов за плохую чистку крыш от наледи

Денежные санкции депутаты Мосгордумы намерены повысить примерно в 5-10 раз – в зависимости от нарушений. Так, за некачественную очистку кровель своих зданий физические лица, в случае принятия закона могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей. Должностные лица – до 20 тысяч, при том, что сейчас максимальный штраф для этой категории составляет 2 тысяч. Юридических лиц же за плохую уборку от снега и наледи могут обязать выплатить до 200 тысяч рублей вместо нынешних 20 тысяч. Схожие штрафы предусмотрены и за похожие нарушение, связанные с особыми объектами нежилого фонда Москвы. Накануне законопроект утвердили на заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике. Ее глава Степан Орлов выразил мнение, что нынешние штрафы недостаточны для выполнения необходимых стандартов уборки крыш зимой. Он добавил, что этот вопрос имеет непосредственное отношение к безопасности людей.

В Санкт-Петербурге максимальный размер штрафа за некачественную уборку крыш от снега и наледи составляет 1 млн рублей.