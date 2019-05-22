В столкновениях в столице Индонезии погибли 6 человек, еще около 200 получили ранения. Акции протеста начались в Джакарте во вторник после объявления окончательных результатов выборов. По данным ЦИК, действующий президент Джоко Видодо сохранил свой пост. В штабе оппозиции с такими результатами не согласны. На улицы вышли несколько тысяч человек. Сообщается, что силовики применили слезоточивый газ в столкновениях с демонстрантами.