Режим контртеррористической операции введен в городе Кольчугино Владимирской области. В одном из частных домов заблокированы подозреваемые в подготовке теракта, говорят в Национальном антитеррористическом комитете.

На предложение сдаться они открыли огонь. В ходе перестрелки подозреваемые были убиты. Никто больше не пострадал, заверили в органах внутренних дел. Силовики утверждают, что на месте происшествия найдены оружие, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство. По их сведениям убитые готовили теракт в месте массового скопления людей. Режим КТО пока не отменен.