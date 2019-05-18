Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на продление ареста украинских моряков

Речь идет о членах экипажей военных кораблей, которые были задержаны в минувшем ноябре в Керченском проливе. Само следствие по их делу сейчас идет очень медленно, — рассказал «Эху» адвокат украинцев Илья Новиков

Новиков рассказал, что следующее заседание по этому делу пройдет в Мосгорсуде 27 мая. Россия обвиняет арестованных в незаконном пересечении границы. Украина требует освободить моряков, и считает их военнопленными.