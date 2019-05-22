Страны НАТО обсудят сегодня сотрудничество с Украиной

Верховная рада ранее закрепила курс на вступление в альянс в своей конституции.

Сессия по Украине позволит начальникам генштабов НАТО получить обновленную информацию по ситуации в этой стране, говорили о предстоящих переговорах в пресс-службе блока в начале мая. О перспективах присоединения страны к альянсу говорили накануне в Киеве, где прошли мероприятия к 70-летию организации.

Помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес призвал украинские власти проявлять упорство в реализации реформ с целью приближения к Альянсу:

-Боритесь с коррупцией, реформируйте сектор безопасности, введите общественный надзор за службами безопасности, защищайте независимость и целостность судебной ветви власти.

Министр иностранных дел Украины между тем заявил, что без прорыва в политике и экономике окно в ЕС и НАТО может скоро закрыться. Об этом, по словам главы ведомства Павла Климкина, ему говорили на министерской встрече Восточного партнерства.

Еще одно расширенное заседание будет посвящено ситуации в Северной Африке и оценке военных возможностей в регионе.