Верховная рада Украины соберется сегодня на внеочередное заседание

Парламенту предстоит обсудить ряд законопроектов, которые внес президент Владимир Зеленский. Среди них поправки в закон о выборах народных депутатов. Тем временем еще накануне новый президент Украины подписал указ о роспуске Верховной Рады и произвёл первые кадровые назначения.

Первым указом Владимир Зеленский назначил себя верховным главнокомандующим. Позже новый президент Украины подписал указ о роспуске Верховной Рады, внеочередные выборы пройдут 21 июля. Главным аргументом для роспуска в пресс-службе президента назвали очень низкое доверие граждан к парламенту. Рада сегодня проведёт внеочередное заседание. Зеленский также произвёл первые назначения. Главой администрации президента Украины стал юрист Андрей Богдан. Во время избирательной кампании он был юридическим советником штаба Зеленского. До этого советником экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, с ним связывают кампанию Зеленского. А ещё раньше при президентах Ющенко и Януковиче отвечал в правительстве за антикоррупционную политику. Зеленский также сменил руководителя Генштаба вооружённых сил. Им стал первый замкомандующего сухопутными войсками Руслан Хомчак, выпускник Московского высшего военного командного училища. Он сменил Виктора Муженко, занимавшего эту должность около 5 лет.

Зеленский также объявил, что намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.