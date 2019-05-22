Корпорация Microsoft, по некоторой информации, намерена прекратить сотрудничество с китайской Huawei

По словам источников газеты «КоммерсантЪ», разрыв партнерства затронет сегменты потребительской электроники и b2b-решений. Это грозит проблемами с использованием Windows на ноутбуках и с развитием сервиса Huawei Cloud. Ранее разорвать отношения с китайским производителем компьютеров и электроники решили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения. Партнеры Huawei считают, что компания была готова к такому сценарию, и не ожидают серьезных проблем. Ранее министерство торговли внесло китайскую компанию в черный список. Вашингтон подозревает Huawei в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.