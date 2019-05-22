Предполагаемые боевики, которых заблокировали в частном доме во Владимирской области, оказали сопротивление

Как рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах, на предложение сдаться они открыли стрельбу. В городе Кольчугино с ночи проходит операция. Введен режим КТО. В спецслужбах говорят, что эвакуированы жильцы ближайших частных домов. Сведения о пострадавших не поступало. По сведениям агентства «Интерфакс», в заблокированном доме могут находиться трое подозреваемых в подготовке теракта.