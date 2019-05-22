Финансирование российских некоммерческих организаций из-за рубежа в прошлом году выросло почти на четверть

Об этом говорится в ежегодном докладе министерства юстиции России о деятельности НКО из списка иностранных агентов. В основном деньги поступали из Германии, Великобритании, США, Бельгии и Норвегии, следует из документа, который оказался в распоряжении ВВС. Организации из числа «иностранных агентов», по данным минюста, в прошлом году в основном занимались финансовой поддержкой СМИ, просветительской деятельностью по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ, защитой прав страдающих ВИЧ и наркозависимостью.