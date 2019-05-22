Крупный сбой произошел накануне вечером в московском метро

В тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий остановились три состава. В них находились более тысячи пассажиров. Людям пришлось провести под землей несколько часов, прежде чем их эвакуировали при помощи вспомогательного поезда. В департаменте транспорта пояснили, что сотрудникам метрополитена необходимо было удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам. По данным властей, никто за медицинской помощью не обращался. Сам сбой, по предварительной информации, произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе.