Семья главы Крыма Сергея Аксенова, по некоторым данным, владеет недвижимостью, которая не указана в его декларации

В частности, речь идет о нескольких квартирах, в том числе в элитном доме на Пречистенской набережной в Москве, пишет интернет-издание The Insider. Все они, как следует из публикации, оформлены на тещу Аксенова. Между тем в декларации крымского руководителя указано, что за прошлый год Аксенов заработал всего 3 млн. рублей. В собственности у него нет ничего, даже автомобиля. Как отмечает издание, аффилированные с родственниками чиновника компании занимаются разноплановым бизнесом — от похоронных услуг до строительства. Основной же вид заработка — сдача в аренду торговых помещений, которые достаются близким главы Крыма прямиком из госсобственности, пишет The Insider.