Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве

Несколько дней назад к ней же домой приходили силовики в связи с акцией у резиденции патриарха Кирилла. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», активистку Лилию Осипову доставили в отдел полиции по району Хамовники. По некоторым данным, ее обвиняют в повторном нарушении порядка проведения акции. На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки. Они поддержали жителей Екатеринбурга, которые протестовали против строительства храма в сквере в центре города.