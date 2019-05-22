Данные 49 миллионов пользователей инстаграма оказались в открытом доступе

В первую очередь это страницы с большим количеством подписчиков, где размещалась реклама, пишет интернет-издание TechCrunch. В базе, которую обнаружили журналисты, увидели аккаунты знаменитостей, популярных блогеров и брендов. Для каждого была указана цена размещения рекламной записи. По сведениям издания, утечка произошла в индийской компании, которая занималась продажей рекламы в инстаграме. Её сотрудники сохраняли информацию о пользователях при помощи учетной записи без пароля.