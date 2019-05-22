Жители чеченского села Центарой согласились переименовать его в честь Ахмата Кадырова

С такой инициативой еще в понедельник выступил председатель парламента республики Магомед Даудов. Накануне в населенном пункте, где проживает около 9 тысяч человек, прошел сход местных жителей. Они попросили власти назвать село Ахмат-Юрт. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сказал изданию РБК, что Ахмат Кадыров жил в этом населенном пункте, работал, там же родились его дети. Предки Кадырова, подчеркнул Каримов, основали село.