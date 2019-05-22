В Московской патриархии называют абсурдом сообщения о строительстве резиденции патриарха под Петербургом

По словам пресс-секретаря предстоятеля Русской православной церкви Александра Волкова, в Пушкине проводится реконструкции шедевра русской архитектуры. Там будут обустроены помещения для гостей РПЦ наряду с несколькими помещениями для размещения патриарха Кирилла, сказал его представитель изданию РБК. Информация о возможной новой резиденции появилась накануне в интернет-издании The Bell. По сведениям журналистов, в Феодоровском городке хотят обустроить комнаты для патриарха. Стоимость работ оценивалась почти в 3 млрд. рублей.