Польша подняла перед Россией вопрос о скидке на загрязненную нефть из трубопровода «Дружба»

Москва надеется решить его в ходе завтрашних переговоров, заметил вице-премьер Дмитрий Козак. С другими партнерами, Словакией, Венгрией, Украиной и Белоруссией, по его словам, удалось договориться о решении технических вопросов, как убрать из нефтепровода некондиционное сырье. Поставки нефти были приостановлены больше месяца назад. Позже выяснилось, что загрязненная нефть попала в трубопровод на территории Самарской области.