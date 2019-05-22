Московские власти разослали письма с требованием предупреждать о вреде для детей творчества группы «Френдзона»

В документе департамента труда, с которым ознакомилось издание РБК, утверждается, что в ближайшее время «компетентные органы» запретят концерты группы в Москве. Подлинность письма подтвердил журналистам источник в одном из муниципалитетов. В столичном правительстве эту информацию не комментировали.

«Френдзона» стала одним из коллективов, чьи концерты отменяли по требованию региональных властей в прошлом году. Между тем тур-менеджер группы сказала сайту «МБХ Медиа», что пока у них нет проблем с площадками, на которых они выступят в Москве и Петербурге.