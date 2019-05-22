Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России

Для этого нет никаких оснований, считает вице-премьер Дмитрий Козак. В письме на его имя Российский топливный союз предупреждает о рекордных темпах роста биржевых и мелкооптовых цен. К этому привели сокращение объема производства из-за ремонта на некоторых заводах, уменьшение объема поставок на внутренний рынок на фоне увеличения спроса, рост экспорта, говорят авторы обращения. По мнению Козака, биржевые цены ожидаемо подросли, но не так сильно.