Нефтепровод «Дружба» до сих пор не заработал из-за загрязненной нефти, утверждает интернет-издание The Bell

Прокачка должна была начаться еще в понедельник. Однако более 1 млн. тонн грязной нефти остается в трубах на территории европейских стран, пишет издание. Еще 1,5 млн. тонн нефти, уже извлеченной из трубопровода, сейчас пытаются продать трейдеры. Однако покупатели отказываются ее брать даже со скидкой 20%. Рыночная стоимость загрязненной нефти — больше $1,5 млрд. Нефтепровод был вынужден приостановить работу больше месяца назад.