Мосгордума сегодня во втором чтении рассмотрит вопрос об электронном голосовании на выборах в столичный парламент

Накануне соответствующий пакет законов в окончательном чтении приняла Госдума.

Документ, который рассмотрят на очередном заседании Мосгордумы, предполагает организацию дистанционного голосования на выборах в сентябре в одном или нескольких одномандатных округах. Для этого законопроект предусматривает создание специальной участковой избирательной комиссии. Отдельно подчеркивается, что мера вводится в качестве эксперимента. В случаем принятия документа избиратель сможет сам выбрать формат участия на выборах в Мосгордуму. Ко второму чтению в столичном парламенте в законопроект был внесен ряд поправок. Они касаются уточнения числа членов участковых комиссий по электронному голосованию – от 9 до 14. Кроме того, предлагается закрепить порядок обжалования нарушений избирательных прав. Накануне эти поправки утвердила комиссия Мосгордумы по госстроительству. При этом против эксперимента выступила депутат столичного парламента от КПРФ Елена Шувалова, которая намерена провести одиночный пикет.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.