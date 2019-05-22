ВЦИОМ опрашивает жителей Петербурга о возможных кандидатах в губернаторы

Также во время общения с горожанами им рассказывают о делах врио градоначальника.

Помимо временного губернатора Петербурга Александра Беглова в список ВЦИОМа попали ещё четыре фамилии. Об этом сообщает портал «Фонтанка ру» со ссылкой на читателей. Об однозначном желании бороться за высокий пост ранее говорили лишь два кандидата — режиссёр и коммунист Владимир Бортко и депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. Также в опрос попали лидеры фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР в городском парламенте Надежда Тихонова и Олег Капитанов. Как сообщили нашим коллегам источники в штабе, работающего над компанией временного губернатора, данная четвёрка его потенциальных соперников, на данный момент, наиболее вероятный вариант для выборов. Напомню, чтобы стать кандидатом, нужно пройти муниципальный фильтр. А большинство мундепов — представители партии «Единая Россия». Добавлю, что во время опросов представители ВЦИОМ также уточняют, слышали ли они о различных достижениях Александра Беглова. В частности, речь идёт о потенциальном переносе судебного квартала и выделение денег на ремонт больниц, школ и детских садов.

Добавлю, что временный губернатор Александр Беглов официально о своём выдвижении на грядущих выборах пока не заявлял. День голосования назначен на восьмое сентября.