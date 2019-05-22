Около трёх часов потребовалось сотрудникам московского метрополитена на эвакуацию пассажиров, застрявших в тоннеле

В мэрии это объяснили мерами безопасности. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, работникам метро нужно было убедиться, что людям не угрожает высокое напряжение. Всех пассажиров – это больше тысячи человек – вывезли с помощью вспомогательного состава. Вице-мэр подчеркнул, что по путям никому идти не пришлось. Он также добавил, что дыма и пожара не было. Восстановить движение, по словам Ликсутова, должны сегодня ближе к закрытию метро. Сбой затронул Солнцевскую и Большую кольцевую линию. На некоторых участках поезда не ходят уже несколько часов.

Серьёзный сбой в работе метро произошёл во вторник в районе семи вечера. Между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» остановились три состава с пассажирами. В пресс-службе подземки сказали, что причиной стало падение напряжения в контактном рельсе. Там также добавили, что никто из пассажиров застрявших поездов за медицинской помощью не обратился.