Во Франции умер парикмахер и предприниматель, который придумал укладывать волосы феном
Об этом сообщает БФМ-ТВ. Патрику Алесу, настоящее имя которого Хесус Гонсалес, было 88 лет.
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Об этом сообщает БФМ-ТВ. Патрику Алесу, настоящее имя которого Хесус Гонсалес, было 88 лет.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…