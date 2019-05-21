Жители московского района Новогиреево протестуют из-за строительства храма в парке

Церковь собираются возвести в Афганском сквере, сообщает телеканал «Дождь». Местные жители настаивают, что строить в сквере в принципе запрещено.

Напомню, в минувшие выходные жители Екатеринбурга добились приостановки строительства храма на месте сквера. После недели протестов местные власти по рекомендации президента Владимира Путина решили поинтересоваться мнением горожан о том, на какой площадке стоит строить новый храм.