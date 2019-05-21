Около 1200 пассажиров столичного метро сегодня больше двух часов провели в тоннеле после остановки поездов.

Это произошло между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская», там застряли три состава. В пресс-службе подземки Интерфаксу сказали, что причиной происшествия стало падение напряжения в контактном рельсе. Авария привела к сбою в движения поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Людей из тоннеля эвакуировали. В пресс-службе метрополитена говорят, что за медицинской помощью никто не обращался. В соцсетях пассажиры писали, что в вагонах было душно. Кроме того, люди жаловались на организацию движения наземного транспорта во время сбоя в расписании. Между тем, сбой не устранён до сих пор. По данным пресс-службы подземки, поезда по-прежнему следуют с увеличенными интервалами.