Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider

По его данным, летом 2014 года руководитель республики оформил на тёщу квартиру за 400 миллионов рублей, расположенную в престижном районе столицы на Пречистенской набережной. В расследовании также утверждается, что жена, дети и зять Аксёнова зарабатывают на приватизации госсобственности и посредничестве при аренде торговых площадей. По сведениям авторов публикации, сыну руководителя Крыма власти, в частности, передали во владение исторический особняк. Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей. Из этих сведений также следует, что в собственности у него нет ничего, даже автомобиля.