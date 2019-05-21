Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей

Она дала показания против членов кредитного комитета банка, а также против полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом со ссылкой на прокурора сообщает агентство РИА «Новости». Ранее Марчукова заключила сделку со следствием. Сегодня Останкинский суд Москвы рассматривал её дело в особом порядке. Обвинение запросило для бывшего финдиректора 3,5 года колонии и 700 тысяч рублей штрафа за присвоение 350 миллионов рублей вкладчика. По версии следствия, она похитила деньги в составе группы. Приговор будет оглашён завтра.