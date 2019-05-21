Московский метрополитен объявил о завершении эвакуации пассажиров поездов, застрявших в тоннеле

В твиттере столичной подземки говорится, что за медицинской помощью никто не обращался. Там также отмечается, что движение поездов восстановить пока не удалось.

Сегодня в районе семи вечера стало известно, что в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» застрял поезд с людьми. Позже выяснилось, что речь идёт о трёх составах. В них находилось около тысячи двухсот человек. Люди провели в тоннеле больше двух часов. В пресс-службе подземки «Интерфаксу» сказали, что причиной происшествия стало падение напряжения в контактном рельсе. Авария привела к сбою в движения поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях.