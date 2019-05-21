Следствие при помощи бывшего финансового директора Нота-банка раскрыло хищение 25 миллиардов рублей
Об этом со ссылкой на прокурора сообщило агентство РИА Новости. Подробности последуют.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом со ссылкой на прокурора сообщило агентство РИА Новости. Подробности последуют.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…