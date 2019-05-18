Главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин подписал заявления 11-ти журналистов, которые решили уволиться в знак протеста

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин подписал заявления 11-ти журналистов, которые решили уволиться из газеты в знак протеста. Об этом сам Желонкин сказал агентству ТАСС. В интервью Deutsche Welle главред сказал, что его претензии связаны не с тем, что журналисты отказались раскрыть источники. По словам Желонкина, он усомнился, что эти источники в принципе существуют.

Конфликт в редакции одной из ведущих российских газет начался накануне. Издание покинули журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Они сказали, что их уволили из-за заметки о возможном уходе с поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

История с цензурой началась в «Коммерсанте» не вчера. И удивительно, что многие журналисты так долго продолжали работать в издании, — сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор «The New Times» Евгения Альбац.

Она сказала, что ей очень жаль издательский дом «Коммерсант», который оказался в таких жестких условиях цензуры