Адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского стал главой администрации президента Владимира Зеленского

О назначении Андрея Богдана сообщил сайт президента Украины. Во время избирательной кампании Зеленского Богдан был его юридическим советником. Что же касается бизнесмена Коломойского, то с его именем связывали выдвижение Зеленского.

Новый украинский лидер также назначил первого помощника. Им стал бизнес-партнёр Владимира Зеленского, сооснователь студии «Квартал 95» Сергей Шефир.

Ранее сегодня президент Украины подписал ещё несколько указов. Он распустил Верховную Раду и назначил новые выборы. Кроме того, Зеленский распорядился завтра созвать внеочередное заседание парламента, чтобы внести изменения в закон о выборах депутатов.

Досрочные выборы выгодны Зеленскому, но прогнозировать дальнейшее развитие событий пока сложно, — отметил в интервью «Эху Москвы» политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он считает, что Зеленский пока не осознал всей глубины проблем, которые ему предстоит решать.