На Пушкинской площади в Москве неизвестные разместили знаки с надписями «Зона задержаний» и «Митинги запрещены»
Об этом рассказал столичный блогер Денис Стяжкин. Он разместил в Твиттере фотографии знаков, прикрепленных к уличным фонарям.
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Об этом рассказал столичный блогер Денис Стяжкин. Он разместил в Твиттере фотографии знаков, прикрепленных к уличным фонарям.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…