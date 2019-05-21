Пассажиры московского метро на несколько часов застряли в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская»

Ближе к 7-ми вечера там остановились три состава. В них находилось больше тысячи человек. Более чем через два часа после аварии эвакуировали пассажиров одного из трех поездов. Такие данные приводит источник агентства «Интерфакс».

Около 15-ти минут назад метрополитен сообщил об эвакуации второго поезда. Сведений о пострадавших нет.

В пресс-службе подземки Интерфаксу сказали, что причиной аварии стало падение напряжения в контактном рельсе. Там уверяют, что угрозы безопасности пассажиров нет и подчеркивают, что не было задымления – о нем, напомню, сообщал источник агентства ТАСС.



Авария привела к сбою в расписании движения поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях.