Жители Южного Бутова обратились к Путину с просьбой посодействовать проведению опроса по примеру Екатеринбурга

Жители столичного района Южное Бутово обратились к Владимиру Путину с просьбой посодействовать проведению опроса по примеру Екатеринбурга. Обращение на имя главы государства размещено на сайте «Эха Москвы». В тексте говорится, что большинство жителей района выступает против строительства трех транспортно-пересадочных узлов. Авторы обращаются к опыту Екатеринбурга, властям которого Владимир Путин на днях рекомендовал провести опрос с целью выяснить, на какой площадке горожане хотят видеть новый храм. Рекомендации последовали после массовых протестов противников строительства храма на месте сквера.