Больше тысячи человек уже свыше двух часов находятся в трех поездах московского метро, застрявших в тоннеле

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он уточнил, что поезда стоят между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». Началась эвакуация. Подогнали исправный поезд, который должен забрать пассажиров и отвезти на ближайшую станцию.

В Твиттере столичной подземки говорится, что сбой затронул Солнцевскую и Большую кольцевую линии. На вход закрыты станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская». В сообщениях подчеркивается, что угрозы безопасности пассажиров нет. Уточнять обстоятельства происшествия и детали эвакуации в пресс-службе метрополитена отказались.

Тем временем источник Интерфакса сообщает, что пассажиров одного из застрявших поездов уже доставили на ближайшую станцию. Никто из них не пострадал.